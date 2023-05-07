انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام الدراسى الحالى، انتظام اللجان، وعمل سيستم الامتحان الإلكترونى بشكل جيد دون مشكلات تقنية كبيرة فى كثير من لجان الاختبارات، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من المدارس والإدارات التعليمية.

وأكدت المدارس أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .