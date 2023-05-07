اليوم السابع: 8 سنوات من تطوير قدرات التصدير ودعم شعار "صنع فى مصر"

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير الخدمات الإغاثية بالمعابر البرية.. 8 سنوات من تطوير قدرات التصدير ودعم شعار "صنع فى مصر"

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8 سنوات من تطوير قدرات التصدير ودعم شعار "صنع فى مصر"





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