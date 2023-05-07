المؤبد لـ12 متهما بتهريب 586 قطعة آثار مصرية إلى الولايات المتحدة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 12 متهما بينهم أمريكي و11 مصريا، بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بـ تهريب آثار مصرية، في أكبر قضية تهريب آثار، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون إف كينيدي.

كانت النيابة العامة قد أحالت أمريكيًّا و11 مصريًّا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها، ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.