اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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الإمارات ترحب ببدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع فى جدة

الأحد، 07 مايو 2023 03:44 م
الإمارات ترحب ببدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع فى جدة السودان
أ.ش.أ

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رحبّت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجهودهما لإنجاح الحوار، مؤكدة أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الاطراف وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، مؤكدة التزام الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، واستعادة السلم والأمن والاستقرار على جميع الصعد.

 


الامارات

السعودية

السودان

الخرطوم



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