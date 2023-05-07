إصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام عزبة روض إسكندر دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مجمع الإسماعيلية الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام عزبة روض إسكندر دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.