إزالة حالتين تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببلطيم وفوه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينتي بلطيم وفوه من إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على أملاك دوله وعلى الأرض الزراعية في المهد والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتحفظ علي مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة، عبارة عن أساس خرساني بقرية عماد تابع لقريه بر بحري، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمرافقة المختصين والقوة الأمنية من مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة حكمدار مديرية الأمن، ومساعدي مدير الأمن ومركز شرطة فوه، مؤكداً على أن استمرار الحملات لإزالة أي تعديات، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.