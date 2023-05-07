أهالى المنيا: الحوار الوطنى خطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

خريطة طريق نحو الجمهورية الجديدة، هكذا عبر أهالى محافظة المنيا، عن الحوار الوطنى الذى تشهده مصر، وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين بالمنيا، أن الحوار الوطنى خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة للتواصل مع كل الآراء فى الوطن الواحد، وتشكيل رؤية واضحة ووضع أساس للجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو صدام: نتمنى أن الحوار يأخذ أكبر عدد من الفلاحين على الأرض، ونتمنى تطبيق الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعية، وإنشاء كيان واحد يتبع الرئاسة يختص بفلاحين مصر وهم أكبر فئة، وأيضا توسيع رقعة الحوار حتى يمتد إلى كل محافظة فى مصر، وكذلك تكريم الفلاحين المميزين فى جميع أنحاء الجمهورية فى عيد الفلاح ويكون عيد قومى لمصر، وبعثات خاصة للفلاحين للاطلاع على أحدث التطورات فى العالم.

فيما أضاف محمد الحامد أحد الشباب بالمنيا، أن الحوار الوطنى بداية جديدة فى مصر، لجمع كافة الآراء ووضعها فى خريطة للسير عليها نحو الأفضل، وتشكيل رؤية المستقبل الاستراتيجية، فهو حوار يشمل كافة الأطياف، وفرصة كبيرة أن نستمع لبعضنا البعض، وهذا ينتج عنه مخرجات سوف تساعد كثيرا فى بناء المستقبل.

وأشار الحامد إلى أهمية وصول الحوار الوطنى لكافة المحافظات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى الحوار، وبذلك يكون الحوار الوطنى قد جمع كل الأطياف ثم يخرج فى النهاية بعد المناقشات رؤية مصر.