اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى المنيا: الحوار الوطنى خطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة.. فيديو

الأحد، 07 مايو 2023 07:46 م
أهالى المنيا: الحوار الوطنى خطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة.. فيديو الحوار الوطنى - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خريطة طريق نحو الجمهورية الجديدة،  هكذا عبر أهالى محافظة المنيا، عن الحوار الوطنى الذى تشهده مصر، وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين بالمنيا، أن الحوار الوطنى خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة للتواصل مع كل الآراء فى الوطن الواحد، وتشكيل رؤية واضحة ووضع أساس للجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو صدام: نتمنى أن الحوار يأخذ أكبر عدد من الفلاحين على الأرض، ونتمنى تطبيق الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعية، وإنشاء كيان واحد يتبع الرئاسة يختص بفلاحين مصر وهم أكبر فئة، وأيضا توسيع رقعة الحوار حتى يمتد إلى كل محافظة فى مصر، وكذلك تكريم الفلاحين المميزين فى جميع أنحاء الجمهورية فى عيد الفلاح ويكون عيد قومى لمصر، وبعثات خاصة للفلاحين للاطلاع على أحدث التطورات فى العالم.

فيما أضاف محمد الحامد أحد الشباب بالمنيا، أن الحوار الوطنى بداية جديدة فى مصر، لجمع كافة الآراء ووضعها فى خريطة للسير عليها نحو الأفضل، وتشكيل رؤية المستقبل الاستراتيجية، فهو حوار يشمل كافة الأطياف، وفرصة كبيرة أن نستمع لبعضنا البعض، وهذا ينتج عنه مخرجات سوف تساعد كثيرا فى بناء المستقبل

وأشار الحامد إلى أهمية وصول الحوار الوطنى لكافة المحافظات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى الحوار، وبذلك يكون الحوار الوطنى قد جمع كل الأطياف ثم يخرج فى النهاية بعد المناقشات رؤية مصر


اخبار المنيا

محافظة المنيا

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الأحزاب السياسية

الحوار الوطني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحوار الوطنى يركز على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعظيم أصول الشركات.. ومنح القطاع الخاص فرصا للتدشين والمساهمة في عشرات الصناعات وتخارج الحكومة منها.. رفع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار ما بين 25 : 30%

الأحد، 07 مايو 2023 06:31 م

تعرف على أصحاب أولوية الحديث فى اجتماعات اللجان بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

الأحد، 07 مايو 2023 05:14 م

تنوع فى الحضور والمشاركة.. صفحة الحوار الوطنى ترصد لقطات من الجلسة الافتتاحية

الأحد، 07 مايو 2023 04:19 م

4 مبادئ تحكم مسار الحوار الوطنى (إنفوجراف)

الأحد، 07 مايو 2023 04:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة