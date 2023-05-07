اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 06:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان شارع إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأحد، 07 مايو 2023 05:52 م
أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان شارع إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تنبيه الشركة
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة بشارع البوهى من شارع زكى مطر  بإمبابة، وذلك غدا الإثنين بدءا من  الساعة التاسعة  صباحا.
 
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
 
 

تاون جاس

الغاز

امبابة

غاز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة