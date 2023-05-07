أبناء الأقصر يشيدون بالحوار الوطنى وقيمته فى وضع خريطة للقضايا وأفكار لمواجهتها

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" ردود أفعال عدد من أبناء وشباب محافظة الأقصر، حول إقامة فعاليات الحوار الوطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمثل نقطة فاصلة فى خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.

ويأتي الحوار الوطني لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى جلسات النقاش، والمقرر أن يجتمع مجلس الأمناء خلال أيام قليلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالجلسات المقبلة للحوار الوطنى، لاسيما المواعيد وتوقيتاتها.

وفى البداية يقول بغدادى عبده جاد الكريم موظف بمحافظة الأقصر، أن الجميع يتابعون الحوار الوطني الذي تبث جلساته على الهواء مباشرة، مشيداً بفكرة وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لتكاتف جميع أطياف وفئات المجتمع لطرح قضايا متنوعة تخص الشعب المصرى، وتضع الحلول والأفكار المتنوعة لحل كافة القضايا الراهنة فى البلاد، فهو حوار مشرف يتم خلاله مناقشة قضايا تصب فى صالح المواطن المصرى، تعرض من كافة الفئات بالمجتمع للوصول لخطط مستقبلية تساعد فى النهوض بمصر أكثر وأكثر.

ويضيف بغدادى عبده لـ"اليوم السابع"، إن محافظة الأقصر لديها وفد شبابي مميز يحضر الحوار الوطنى ولديهم ملفات مختلفة فى الأقصر لتطوير الأماكن السياحية من معابد ومقابر فرعونية ومعالم سياحية متنوعة، بجانب تطوير الطبيعة والمظهر الجمالى للمحافظة لتصبح مدينة عالمية حقيقية لكون الأقصر ليست أقل من أي مدينة سياحية تعج بالأفكار الإبداعية أمام ضيوف العالم، مناشداً بضرورة التفكير فى تطوير وتجديد كافة الأماكن الخدمية للسياح فى الأقصر لتكون صورة رائعة أمام العالم أجمع.

فيما قال المحامي حسن حرب إبن الأقصر، أنه يتابع كباقي المصريين الحوار الوطنى وفكرته الرائعة فى لم شمل جميع المؤسسات والأحزاب والسياسيين على طاولة واحدة للوصول لمستقبل أفضل لمصر الحبيبة تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يشاهد الحوار الوطنى على السوشيال ميديا ووسائل التواصل وأبرز الأفكار المطروحة فيه والقضايا الشائكة فى المجتمع، مشيداً باختيار وفد شبابي على أعلى مستوى من محافظة الأقصر لتمثيلها فى الحوار الوطنى فهم يحملون راية جميع أبناء الأقصر فى مطالبهم وتطلعاتهم للمستقبل في عاصمة الحضارة المصرية القديمة.

ويضيف حسن حرب لـ"اليوم السابع"، أن الحوار الوطنى يراه حوار حضارى يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر عبر جلسات تضم جميع الطوائف والفئات المصرية من الشيوخ والشباب والسيدات والفتيات، ليعقدون مناقشات ومطالب وأفكار لضمان مستقبل أفضل لمصر والمصريين فى شتى المجالات متمنياً أن يصل لأبهى صوره ونتائجه بدعم القيادة السياسية فى مصر، ويحلم بأن يرى الأقصر بعد عرض أطروحات شبابها فى الحوار الوطنى أن تصبح أفضل مدينة سياحية فى العالم أجمع لأنه حقها الطبيعي فهى العاصمة القديمة لمصر وتستحق الأفضل مستقبلاً.

أما محمد عبد الفتاح المعبدى مدير شركة تسويق سياحى بالأقصر، أنه يتابع فعاليات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس وأشرك فيه جميع فئات المجتمع المصرى وطوائفه المختلفة، لعرض الأفكار والخطط والحلول للفترة المقبلة فى مصر، فهو أمر مميز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم:- "الأمر بينكم شورى"، موضحاً أن فكرة الرئيس بدعوة جميع الفئات من مؤيدين ومعارضين وشباب وكبار وفنانين ورياضيين وسياسيين وجميع المؤسسات والأحزاب لعرض كل القضايا وحلول المشكلات المختلفة لوضع نظرة مستقبلية لمصر لرفع شأنها والتقدم للأمام، متمنياً أن تخرج بنتائج وتوصيات تساهم فى النهوض بمصر أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة.

ويضيف محمد عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، ابنه بحكم عمله فى القطاع السياحى فيتمنى أن يتم إلقاء الضوء على نجاحات الموسم السياحي الماضي والتقدم الكبير به وزيادة نسبة الإشغال، بضرورة النظر للمشكلات في القطاع السياحي بجنوب الصعيد فى الأقصر وأسوان، وأبرزها رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية المختلفة، وحل أزمات عربات الحنطور التي تحتاج لفكر لتطويرها لتسببها في أرق للسياح، وعمل تسعيرة موحدة في الخدمات السياحية والسلع المختلفة أمام الأفواج ليشعروا بمصداقية خلال الشراء من المحلات والبازارات، بجانب رفع البنية التحتية للمجال السياحي وعمل مشروعات فى المدن السياحية تخدم المجال السياحي، وتقديم دعم أكبر لرفع كفاءة العاملين فى القطاع السياحي لتغيير الفكر القديم وضمان أفضل أساليب في التعامل مع السياح خلال زيارتهم لمصر.

أما ممدوح العتمانى أحد المستثمرين الشباب بالأقصر، فقد أكد بأن فكرة اهتمام القيادة السياسية بعقد حوار وطني يهتم به رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمع بنفسه لكل المشكلات وسبل مناقشتها وعرض أفكار وخطط لحلولها من جميع أطياف المجتمع، هو أمر مميز للغاية ويشعر الجميع من أبناء الشعب المصرى بسعادة كبيرة بأن القيادة السياسية تسير على الطريق الصحيح لضمان أفضل حياة للجميع فى السنوات المقبلة، معبراً عن سعادته الكبيرة بفكرة الحوار الوطني المجتمعي الذي يجعل الجميع يتطلع لمستقبل أفضل لخدمة مصر والشعب المصرى.

وأضاف ممدوح العتمانى، لـ"اليوم السابع"، أنه بحكم عمله فى مجال الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجد أمامه بعض العراقيل التي تحتاج الدعم والنظر إليها فى الحوار الوطنى، وأولها الورقيات التي تواجه الشاب المستثمر والذي يحتاج لإنهاء أوراق وتراخيص مشروعه بأسرع صورة ممكنة دون مزيد من الإنفاق عليها، وذلك حله بسيط عبر تفعيل الشباب الواحد ليكون أمام الشباب المستثمرين بوابة واحدة لإنهاء كل متطلبات مشروعه بسهولة ويسر لأن المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة تقوم عليها اقتصاديات دول كبرى ومصر تستحق أن تكون أفضل فى ذلك المجال، بجانب بعض التعقيدات فى البنوك والتعاملات فيها مما يجعل الشباب يتجهون لشركات التمويل الخاصة التى تعرضهم لفوائد ضخمة أكبر من فوائد البنوك، مما يؤثر على مشروعات الشباب وعدم التحرك تجاهها نتيجة تلك الأمور التي تعيق أفكارهم التي قد تنهض بصورة أكبر وأسرع بالبلاد فى فترة زمنية وجيزة.



احد ابناء الاقصر يتحدث عن مطالب السياحة



حسن حرب يتحدث عن الحوار الوطنى



لقاء الشاب ممدوح العتمانى بالأقصر



لقاء المحامى حسن حرب