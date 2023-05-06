اليوم السابع
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معلومات مهمة لازم تعرفها لو جالك طلب استدعاء من النيابة العامة

السبت، 06 مايو 2023 09:00 ص
معلومات مهمة لازم تعرفها لو جالك طلب استدعاء من النيابة العامة متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
 
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟
 
ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه،  وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
 
الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
 
وهناك بعض النصوص القانونية الأخرى نص عليها القانون وهي:.
 
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
 
2-استدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
 
3-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
 
4- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
 
 

طلب استدعاء

النيابة العامة

استدعاء الشهود

القانون المصرى



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