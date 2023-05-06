معلومات مهمة لازم تعرفها لو جالك طلب استدعاء من النيابة العامة

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة ، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.

س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟

ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.

وهناك بعض النصوص القانونية الأخرى نص عليها القانون وهي:.

1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

2-استدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.

3-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

4- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.