مصرع ربة منزل ونفوق 5 مواشى فى حريق حظيرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق إثر اندلاع حريق بحظيرة مواشي، ولفظت أنفاسها فى الحريق، الذى أسفر عن التهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول بناحية قرية النخاس نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا بنشوب حريق بعزبة الاصلاح التابعة لقرية النخاس نطاق مركز الزقازيق، وانتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية،وتبين من الانتقال والفحص نشوب حريق بحظيرة مواشي، وامتد إلى المنزل الملاحق بالحظيرة مما أسفر عن مصرع " رشا س ع" 43 عاما ربة منزل، والتهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.