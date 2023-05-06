اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز المناخ: أمطار خفيفة اليوم على الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى

السبت، 06 مايو 2023 09:21 ص
مركز المناخ: أمطار خفيفة اليوم على الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى أمطار خفيفة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع سقوط بعض الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة اليوم على مناطق من الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى "شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - وشمال الدقهلية  - الاسكندرية " فى صورة أمطار متقطعة ونشاط للرياح وانخفاض واضح فى الحرارة نهاراً .
 
وأضاف فهيم أن هناك فرصة للأمطار يوم الأحد على نفس المناطق لكن بصورة خفيفة واستمرار الطقس الحار جنوباً مع وجود نشاط لهبات رياح متقطعة .
 
وقال فهيم أنه يفضل عدم ضم القمح فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، مخاطبا المزارعين قائلا :"عند سقوط كميات من الأمطار على القمح الذى تم ضمه يمكن فرده حتى يجف."
 

الزراعة

الوجه البحرى

امطار

مركز المناخ



الموضوعات المتعلقة

المحافظات تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.. السبت انطلاق اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى.. توفير الأجواء المناسبة لطلاب صفوف النقل والشهادات.. غرف عمليات لرصد الطوارئ والشكاوى.. تنظيم وتعقيم اللجان

الجمعة، 05 مايو 2023 01:00 م

الأرصاد: انخفاض 4 درجات فى الحرارة اليوم مقارنة بالأمس

الجمعة، 05 مايو 2023 11:11 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة، 05 مايو 2023 11:18 ص

حملات مرورية لرصد المخالفات على طرق القاهرة والجيزة

السبت، 06 مايو 2023 08:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة