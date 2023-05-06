مديرة وكالة الصحة الأمريكية تستقيل من منصبها

وكالات

أعلنت مديرة وكالة الصحة العامة الأمريكية الرئيسية، روشيل والينسكى، نيتها تقديم استقالتها.

وأوضحت والينسكي أنها ستغادر منصبها في نهاية يونيو، من دون تحديد سبب دقيق للاستقالة.

وكتبت والينسكي، في رسالة إلى الرئيس بايدن نقلها بيان صادر عن "سي دي سي": "تمثل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19، المقررة في 11 مايو تحولا رائعا لبلدنا، وللصحة العامة، ولدوري كمديرة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت عن دورها على رأس الوكالة: "لم أكن أكثر اعتزازا يوما بأي شيء في مسيرتي المهنية".

وقال جو بايدن، في بيان موجز: "كانت على رأس منظمة معقدة، في الخطوط الأمامية في مواجهة وباء لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر"، مشيدا بصدقها ونزاهتها، وتمنى لها كل خير.

ولم يصدر أي إعلان على الفور بشأن من سيخلف والينسكي.

وتعرضت أستاذة الطب السابقة في جامعة هارفرد ورئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس الكبير لانتقادات خلال الوباء، لا سيما بسبب خطاب وكالتها الذي اعتبر في بعض الأحيان فوضويا.

وعملت روشيل (54 عاما) مديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" عامين ونيفا، وكانت إحدى الشخصيات الرئيسية بحكومة جو بايدن في مجال الاستجابة لوباء كوفيد-19، إذ قادت وكالتها حملة تطعيم غير مسبوقة.

وظهرت بانتظام على شاشات التلفزيون بهدف نقل رسائل الوقاية إلى الأمريكيين وشرح أحدث الإجراءات المعتمدة.