محافظ كفر الشيخ ونائبه يواصلان جلاتهما بالمواقف ومحطات الوقود.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، من جولاتهما، على المواقف المتعددة، اليوم السبت، إضافة لمحطات الوقود، واللقاءات المتعددة بالمواطنين بالمواقف: "موقف كفر الشيخ الجديد، وموقف كفر الشيخ القديم وما يضمه من خطوط للمحافظات والمراكز والقرى، وموقف الأرياف غرب كفر الشيخ".

والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، و ناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب قرار زيادة سعر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح 8.25 جنيه للتر فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير، وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخنة 114، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، 0473220792.

وفي هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات بالمواقف.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن التعريفة الجديدة، وعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، ومدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف وعدداً من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قرارا حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من يوم الخميس الماضي.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

كما ووجه محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك ايجابي" على الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.