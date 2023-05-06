علامات بتقولك أنت شخصية نرجسية.. الشعور المبالغ فيه والتعجرف منها

كتبت نهير عبد النبى

يستخدم مصطلح "النرجسية" بشكل شائع لوصف أي شخص منغمس في نفسه، قد يعاني الشخص الذي يظهر سمات نرجسية من اضطراب في الشخصية يعرف باسم اضطراب الشخصية النرجسية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يؤثر اضطراب الشخصية على الطريقة التي يفكر بها الشخص ويتصرف بها ويتعامل معها وفقًا لجمعية الطب النفسي الأمريكية ، فإن السمات الأساسية لاضطراب الشخصية هي ضعف في أداء الشخصية (الذاتية والشخصية) ووجود سمات شخصية مرضية.

علامات وأعراض النرجسية

-لا يعاني كل شخص مصاب بالنرجسية من نفس الأعراض قد تشمل علامات النرجسية هذه المشاعر أو الأفعال:

-شعور مبالغ فيه بأهمية الذات

-الشعور بالاستحقاق

-تتطلب الإعجاب المفرط والمستمر

-التصرف بأسلوب متعجرف ينظر إليه على أنه مغرور

-المبالغة في المواهب والإنجازات

-انشغال بالأوهام حول الجمال والقوة والنجاح

-الشعور بالتفوق والسعي للحصول على علاقات فقط مع الأشخاص ذوي الإنجازات المماثلة

-ميل إلى احتكار المحادثات

-النظر إلى الناس والاستخفاف بهم

-الاستفادة من الآخرين

-عدم الرغبة أو عدم القدرة على التعرف على مشاعر واحتياجات الآخرين

-الحسد من الآخرين

-اعتقاد بأن الآخرين يشعرون بالغيرة

-الإصرار على امتلاك الأفضل من حيث الملكية والمكانة

-يواجه الأشخاص المصابون بالنرجسية أيضًا صعوبة بالغة في قبول النقد ، مما قد يؤدي إلى صعوبات في العمل والعلاقات.



تشمل الأعراض التي يمكن أن تؤثر على قدرتهم على التواصل مع الآخرين والعمل بفاعلية ما يلي:

-الشعور بالغضب أو نفاد الصبر إذا لم يتلقوا معاملة خاصة

-الشعور بالإهانة بسهولة

-رد الفعل بغضب أو ازدراء لجعل نفسك يبدو متفوقًا

-صعوبة تنظيم العواطف والسلوك

-صعوبة التعامل مع التوتر والتعامل مع التغيير

-الشعور بالاكتئاب إذا لم يرقوا إلى مستوى توقعاتهم الخاصة

-الشعور السري بعدم الأمان والعار والضعف والإذلال



أسباب وعوامل خطر النرجسية

النرجسية أكثر شيوعًا عند الرجال منها عند النساء ويمكن أن يبدأ غالبًا في سنوات المراهقة أو في مرحلة البلوغ المبكر.

بينما يمكن للأطفال إظهار الميول النرجسية ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عمرهم ومرحلة نموهم.

النرجسية في سن مبكرة لا تعني بالضرورة أن الفرد سوف يظهر السلوك النرجسي في وقت لاحق من الحياة.

في الواقع ، من الطبيعي أن يكون الطفل الصغير نرجسيًا ويعتقد أن الإنجازات الصغيرة كبيرة وأنها مركز الكون في حين أنه من الجيد للوالدين الانغماس في هذه النرجسية المناسبة للعمر ، يصبح من المهم من الناحية التنموية في السنوات اللاحقة مساعدة الأطفال الأكبر سنًا على التعرف على مشاعر الآخرين وإنجازاتهم.