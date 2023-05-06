ضحت بأطفالها لجمع المال.. النيابة تتهم صاحبة قناة سوشيال ميديا بالاتجار بالبشر

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع صاحبة قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روجت لممارسة أطفالها الرذيلة لتحقيق الأرباح المادية عبر قناتها على مواقع التواصل، أن السيدة اعتادت على ترويج ونشر كل ما يجذب المشاهدين لتحقيق الأرباح مهما كانت ضحيتها حتى طال الأمر أطفالها.

النيابة أيضا وجهت لها تهمة الاتجار في البشر، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، نظرا لاستغلال أطفالها بطريقة غير قانوينة والتشهير بهما ونشر صورهما وإذاعة أخبار كاذبة عليهما، من أجل جني الأرباح.

النيابة أمرت بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.