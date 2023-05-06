ضبط محاسب بحوزته 2 سبيكه ذهبية أثناء إنهاء إجراءات عودته بمطار سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت اللجنة الأمنية الجمركية بمطار سوهاج الدولى، من ضباط محاسب يعمل بإحدى الدول العربية، أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بدخوله البلاد وبحوزته 2 سبيكة ذهبية قام بإخفائها أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو محمد م ع ع 33 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت ومحل إقامته أسيوط ويحمل جواز سفر، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت وبحوزته " 2 " سبيكة ذهبية " 250" جرام تقريباً مخفاه أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه واقعة الضبط والتفتيش، أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات وأنه قام بشرائها أثناء تواجده بإحدى الدول بقصد تهريبها للبلاد للاستفادة من فارق الأسعار تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.