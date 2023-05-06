ضبط سيارتين أثناء تهريبهما حمولة 22 طن قمح خارج دمياط

دمياط - معتز الشربينى

حررت مديرية التموين بدمياط ، عدد 1057محضر تموينى خلال شهر إبريل المنقضى، بالاشتراك مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعه منها 156محضر فى مجال المخابز البلدية المدعمة لمخالفة القرارات المنظمه للانتاج، بالاإضافة الى 900 محضر فى مجال الأسواق لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمى المقرر، وتتضمن 15محضر للغش التجاري والعرض سلع مجهولة المصدر للبيع للجمهور وتم التحفظ على100كرتوننة سجائر مجهولة المصدر وغير مدون عليها بنادول الإفراج الجمركى، والتحفظ على 900كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية ولاتصلح للاستهلاك الأدمى مع 25 كيس سناكس و250كجم عدس منتهى الصلاحية مع عدد 150شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة التموين، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه بها.

وفى مجال الاشراف على توريد القمح المحلى بشون المحافظة بلغ إجمالى الكميات الموردة مايقرب من 17730 طن قمح بشون المحافظة وصومعة شربين باسم تجار دمياط المعتمدين "بمعدلات مضاعفه عن الأعوام السابقة بحافز توريد 1500جنيه للاردب، وتم ضبط السيارتين أرقام د ل ب 4982 ، ق ف ر 5937 تحمل كلا منها 11 طن من القمح فى اتجاهها خارج المحافظة ولاتحمل تصريح بالنقل وتم التحفظ عليها والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر أرقام 5859 ،5860 جنح مركز كفر سعد، والتى قررت إيداع الأقماح بشون البنك الزراعى وإيداع ثمنها خزينة المحكمة وإستمرار التحفظ على السيارات وحبس السائقين.