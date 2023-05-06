سيدة تضع 4 توائم داخل مستشفى بمركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وضعت سيدة من محافظة بنى سويف اليوم، 4 أطفال توائم بحالة جيدة فى أحد المراكز الطبية الخاصة بالنساء والتوليد بمدينة الفشن، حيث شهدت مستشفى خاصة بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف إجراء طبيب نساء وتوليد عملية ولادة لسيدة وضعت 4 توائم (ولدين وبنتين).

وأجرى الدكتور وائل فتحى أخصائي النساء والتوليد، ولادة لسيدة تبلغ من العمر 31 سنة، ووضعت السيدة 4 أطفال (ولدين وبنتين)، داخل مركز طبى خاص بعد أن انتابتها أعراض الولادة، وخرجت السيدة فى حالة مستقرة وكذلك الرضع الذين تم إدخالهم إلى الحضانة ووضعهم تحت الملاحظة.