سرفيس الجيزة يشن حملة بطريق مصر - أسيوط الزراعى للتأكد من الالتزام بالتعريفة

كتبت - مرام محمد

شن جهاز السرفيس ب محافظة الجيزة ، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة بطريق مصر ـ أسيوط الزراعى لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة دون زيادة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة.

وواصل الجهاز وضع ملصقات تعريفة الركوب الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والميكروباص، وتعليق لوحات "بنرات" توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط بمختلف مواقف السرفيس؛ لتوعية المواطنين بالتعريفات الجديدة وضمان عدم استغلالهم.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعيه المواطنين بالتعريفات المقررة.