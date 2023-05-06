زى النهاردة عام 1889.. افتتاح برج إيفل رسميا فى فرنسا

كتب محمد جمال

بدأت أعمال إنشاء برج إيفل فى 26 يناير 1887، واستمرت لمدة 26 شهراً لتنتهى جميع الأعمال فى 31 مارس 1889 ليتم افتتاح البرج رسمياً فى 6 مايو 1889 ويبلغ إجمالى وزن البرج عشرة آلاف ومائة طن.

قام جوستاف إيفل بتصميم هذا البرج ليكون مدخلا مميزا للمعرض الدولى عام 1889 فى باريس، والذى وافق الذكرى المئوية للثورة الفرنسية، وقد بلغت تكلفة بناء البرج حوالى ثمانية ملايين فرنك ذهبى فرنسى.

يرتكز البرج على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125*125 متراً، وبلوغ قمته يتم عن طريق مصعدين وقد بلغ ارتفاع البرج وقت الإنشاء 300 متر، ثم زيد في العام التالى فأصبح 312 متراً وبعد إضافة الهوائى الخاص بالبث على قمته، أصبح ارتفاعه 324 متراً،وعلى هذا يعتبر من أطول الأبراج فى العالم، ونظراً لمتانة وارتفاع البرج فقد فتح ذلك الباب أمام الكثير من الاستخدامات لإمكانيات هذا البرج ومن هذه الاستخدامات البث،.

فى بداية 1906 كانت المحاولات الأولى لاستخدامه فى البث الإذاعى، على أنه دخل الخدمة فعلياً في 1920، كما بدأ استخدامه في البث التليفزيونى منذ 1957، كما أصبح قبلة العديد من العلماء والمهندسين والباحثين ليستخدموه فى إجراء التجارب المتعلقة بالطقس أو سقوط الأجسام الحرة أو الرصد وغيرها، ويوجد في البرج مطعمان يتيحان رؤية بانورامية لمدينة باريس.

تم تركيب أول نظام إضاءة بمناسبة المعرض الدولى في 1899، ثم مر البرج بجميع أنواع الإضاءات طوال تاريخه بدءاً من الجاز إلى الكهرباء، وفى 2000 واحتفالاً بالألفية الجديدة، تم تركيب نظام متكامل من الإضاءة، وللحفاظ على البرج من الصدأ، يحتاج إلى عملية صيانة طلاء منتظمة بصورة دورية كل 7 سنوات، تستهلك 50 طناً من الطلاء، وتستغرق 15 شهراً،ومنذ إنشائه وحتى 2003 جرت له 18عملية طلاء، كان آخرها بين ديسمبر 2001 ويوليو 2003.

يعود حق ملكية البرج إلى بلدية باريس، حيث تقوم شركة متخصصة بإدارة البرج لصالحها، ويدر هذا على مدينة باريس مبالغ طائلة سنوياً، وقد اقترب عدد زوار البرج في السنة الأولى لافتتاحه من 2 مليون، ثم قفز في 2005 إلى 6 ملايين، ومنذ إنشائه وحتى عام 2002 استقبل البرج نحو 200 مليون زائر.