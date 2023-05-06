ري كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 397 كيلو ترع وخطة لصيانة الكباري وتطهير الترع

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، مستمرة على مراحل حتى الانتهاء من تبطين وتأهيل 1000 كيلو ترع، والتي حددتها المبادرة الرئاسية لتبطين الترع لمحافظة كفر الشيخ.



وأضاف مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، لـ" اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تبطين 397 كيلو ترع بقرى ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري تنفيذ 63 عملية، وعدد الترع الجاري تبطينها 129 ترعة، بنسبة تنفيذ 75.07%، وجاري تنفيذ تبطين ترع بطول 580.31 كيلو ترع، مؤكداً أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتقلل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ، أنه تفقد أعمال استكمال تأهيل ترعة المسك بهندسة رى شرق سيدى سالم تنفيذ الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، وتابع تأهيل ترعتى المسك والجنابية الشرقية زمام هندسة شرق سيدى سالم، تنفيذ للإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، كما تفقد عدد من الكباري للوقوف على حال الكبارى التى تحتاج إلى صيانة، موجها بعمل اللازم نحو عمل الصيانه اللازمه لها ،ضمن عقود التطهيرات الجارية.



وأضاف رزق، أنه جاري تطهير ترع المنايفه، ودليل سنهور، ولاصفير نطاق هندسة رى دسوق زمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، وتطهير ترعة ميت يزيد بدائرة الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ،و جاري إستكمال العمل في عملية تغطية جزء من ترعة الشاكرية، مؤكداً أنه تابع أعمال تأهيل ترعة ابشان هندسة رى بيلا تنفيذ الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ.



تطهيرات ترعه المناوفة



تطهيرات ترعه ميت يزيد



متابعة تطهير ترعة حليس



متابعة تغطي ترعة الشاكرية



