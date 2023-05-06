اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا: تتويج الملك تشارلز لحظة فخر لتاريخ وتقاليد المملكة

السبت، 06 مايو 2023 03:13 م
رئيس وزراء بريطانيا: تتويج الملك تشارلز لحظة فخر لتاريخ وتقاليد المملكة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك
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أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، أن لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ليست مجرد مشهد بل هي فخر لتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.

وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء من جميع أنحاء الكومنولث وخارجها، سنحتفل بالطبيعة الدائمة بنظامنا الملكي العظيم وثباته وتفانيه في أداء الواجب وخدمة الآخرين".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا "دعونا ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، ودعونا نصنع ذكريات جديدة حتى نتمكن من إخبار أحفادنا بها".

وفي السياق نفسه، أعرب وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك، عن تهانيه للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال مراسم التتويج.

وأضاف جاك" دعونا نحتفل بهذه اللحظة المهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها".

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز زوج ديانا

ويليام أمير ويلز

رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك



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