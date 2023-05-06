اليوم السابع
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رئيس مياه الغربية يجتمع بأعضاء نقابة العاملين بالشركة لمناقشة أمور العاملين

السبت، 06 مايو 2023 03:31 م
رئيس مياه الغربية يجتمع بأعضاء نقابة العاملين بالشركة لمناقشة أمور العاملين جانب من الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

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إجتمع الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بأعضاء نقابة العاملين بالشركة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعاملين .
 
وأوضح" شطا"، أن التعاون مع النقابة له دور بارز وفعال لربط العلاقة القوية والمتينة بين العاملين والشركة ، وذلك بالعمل على حل القضايا والمشاكل المتعلقة بالعاملين كونها صوت العاملين والوصول بالهدف المشترك إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا بالإضافة إلى تحسين الحالة المادية والاجتماعية للعمال .
 
وأكد "شطا"، على حرصه الدائم على مصلحة الشركة والعاملين بتقديم كافة الدعم القانوني لحفظ حق العمال، بالتعاون مع أعضاء النقابة والدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتنفيذها فى أسرع وقت .
 
 
 
 

 


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