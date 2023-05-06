رئيس مياه الغربية يجتمع بأعضاء نقابة العاملين بالشركة لمناقشة أمور العاملين

إجتمع الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بأعضاء نقابة العاملين بالشركة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعاملين .

وأوضح" شطا"، أن التعاون مع النقابة له دور بارز وفعال لربط العلاقة القوية والمتينة بين العاملين والشركة ، وذلك بالعمل على حل القضايا والمشاكل المتعلقة بالعاملين كونها صوت العاملين والوصول بالهدف المشترك إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا بالإضافة إلى تحسين الحالة المادية والاجتماعية للعمال .

وأكد "شطا"، على حرصه الدائم على مصلحة الشركة والعاملين بتقديم كافة الدعم القانوني لحفظ حق العمال، بالتعاون مع أعضاء النقابة والدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتنفيذها فى أسرع وقت .