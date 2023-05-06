اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الملك تشارلز على تتويجه ملكا لبريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 01:59 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الملك تشارلز على تتويجه ملكا لبريطانيا الملك تشارلز
كتب: محمد الأحمدى

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يهنئ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الملك تشارلز على تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة.

 

ويحضر رئيس الأساقفة اليوم حفلا دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى عقدته السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.

 

وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.

 

كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام 2021 أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

الملك تشارلز

الامير تشارلز



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