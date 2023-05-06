اليوم السابع
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حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بمحيط مدارس الدقى.. صور

السبت، 06 مايو 2023 05:37 م
حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بمحيط مدارس الدقى.. صور رفع الاشغالات امام مدارس الدقى
كتبت - مرام محمد

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نفذ حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات للحي وهيئة النظافة والتجميل، حملة موسعة لتحسين مستوى النظافة بمحيط المدارس ورفع كافة الإشغالات القائمة أمامها، استعدادا لموسم امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2022/2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات كل في نطاقه ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول لتوفير بيئة آمنة للطلاب، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
كما كلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بنطاق المحافظة وتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت اليوم السبت، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
ووفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.
 
 
 
رفع الاشغالات امام مدارس الدقى (1)
رفع الاشغالات امام مدارس الدقى 

رفع الاشغالات امام مدارس الدقى (2)
رفع الاشغالات امام مدارس الدقى 

رفع الاشغالات امام مدارس الدقى (3)
رفع الاشغالات امام مدارس الدقى 

رفع الاشغالات امام مدارس الدقى (4)
رفع الاشغالات امام مدارس الدقى 
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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