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تعليم الجيزة: 96٪ نسبة حضور امتحانات رابعة ابتدائى اليوم و98% لطلاب أولى ثانوى

السبت، 06 مايو 2023 04:53 م
تعليم الجيزة: 96٪ نسبة حضور امتحانات رابعة ابتدائى اليوم و98% لطلاب أولى ثانوى أشرف سلومة خلال الاجتماع
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم السبت، من خلال غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالمديرية، انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل، للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 شهدت فى يومها الأول، أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي لامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بإجمالي 206269 طالبا مقيدا وبنسبة حضور 96٪، وأداء طلاب الصف الخامس الابتدائى لامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بإجمالي 199094 طالبا مقيدا وبنسبة حضور 97٪، وأداء طلاب الصف الأول الإعدادى لامتحان مادة اللغة العربية والخط بإجمالي 190601 طالب مقيد وبنسبة حضور 96٪، وأداء طلاب الصف الأول الثانوى لامتحان مادة اللغة العربية بإجمالي 73541 طالبا مقيدا وبنسبة حضور 98٪.
 
وأكد أشرف سلومة، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعتها ميدانيا بشكل دوري من قبل مدراء العموم، مشددا على عدم تواجد أى منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل.
 
وشدد "سلومة"، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج، منبها بعدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.
 

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جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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