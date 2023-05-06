"تعليم أسوان": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة 170 ألف طالب خلال امتحانات النقل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى 2022/2023، اليوم، السبت، والتى يؤديها نحو 170 ألفاً و913 طالباً وطالبة ، عدا مدارس التعليم الفنى التى تبدأ الاثنين 8 مايو وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 16 مايو الجارى وفقاً للجداول المعتمدة.

وقال عبد الكريم لطفى، فى بيان صحفى، إن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم يبلغ 170 ألفاً و 913 طالباً وطالبة، بواقع 108 آلاف و10 تلاميذ بالصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائى، و59 ألفاً و41 طالباً وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى 1280 طالباً وطالبة بمدارس التربية الخاصة "صم وضعاف سمع - مكفوفين - تربية فكرية"، فضلًا عن 2582 دارساً ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى، بينما يؤدى طلاب نقل التعليم الفنى بشعبه (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج) وكذلك (المهنى - الخدمات - العمال) امتحانهم الاثنين المقبل وذلك بمواد مختلفة وفق الجداول المعلنة.

وأضاف مدير عام التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التشديد على المدارس بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة والتعقيم وفرش اللجان وتجهيز القوائم الامتحانية وتجهيز الكنترولات، وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

وتابع "لطفى"، أنه تم التشديد أيضاً على الجميع بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، كما أن موجه عام المادة واللجنة التى وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات قد ترد، أما بالنسبة لتقدير الدرجات، فتم التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه.