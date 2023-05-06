انطلاق امتحانات القراءات بأزهر الإسكندرية ولا شكاوى فى يومها الأول

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات على مستوى معاهد المنطقة، من خلال غرفة عمليات المنطقة واطمأن على عدم وجود شكاوى ووجه جميع القائمين على أعمال الإمتحانات بتطبيق القواعد والشروط المنظمة لأعمال الإمتحانات .

كما قام علاء العريان بالمتابعة الميدانية، حيث مرور على معاهد المنطقة لتفقد اعمال الإمتحانات مع انتهاء أعمال الإمتحانات لصفوف النقل الابتدائي والاعدادى والاطمئنان على سير أعمال الإمتحانات بكل سهولة ويسر وعدم وجود شكاوى كان برفقته دكتورة دعاء صبرى موفد قطاع المعاهد الأزهرية للاشراف على الإمتحانات وحنان عبد المجيد مدير إدارة التعليم النوعى وعادل حجر أمن المنطقة واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.