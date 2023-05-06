انطلاق امتحانات الترم الثاني اليوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي ببنى سويف

تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة بنى سويف ، داخل كافة مدارس المحافظة.
وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أنه تنطلق اليوم السبت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.
واضاف محمد عبدالتواب أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تنطلق غداً الأحد وحتى 16 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول و الثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 15 مايو 2023، وأولى وثانية إعدادي " مكفوفين " في الفترة من 10 إلى 16 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي" عام ومهني ومكفوفين ونور أمل " يوم 18 مايو وتنتهى 24 من نفس الشهر
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