انطلاق امتحانات الترم الثاني اليوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة بنى سويف ، داخل كافة مدارس المحافظة.

وكيل وزارة التربية و التعليم ببنى سويف أنه تنطلق اليوم السبت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي. وقال محمد عبدالتواب