اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار الطبى لمجلس الوزراء: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة

السبت، 06 مايو 2023 10:18 م
المستشار الطبى لمجلس الوزراء: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن تلك اللجنة تم إنشاءها في عام 2016، بقرار من رئيس مجلس الوزراء والهدف منها هو تقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تلك اللجنة تضم لفيف من كبار أساتذة الطب في مصر في كل التخصصات، وتجتمع اللجنة مرة أسبوعيا للنظر في قرارات العلاج والطلبات وتوفير الأدوية".

وقال: "في عام 2021، كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبالتالي كان هناك تكليفات من رئيس الوزراء، استحداث لجنة الاستغاثات الطبية، وحاولنا من خلاله الوصول للناس، بدلا من انتظار المواطن تقديم طلب العلاج، وسعينا للبحث عن الاستغاثات عبر السوشيال ميديا"


مجلس الوزراء

العلاج

العلاج على نفقة الدولة

لجنة الاستغاثات الطبية



الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة الإهمال فى أداء واجبات الطفل

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:48 م

مجلس الوزراء يوافق على تعديل سن مساعدى ومعاونى رئيس الحكومة والوزراء

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:42 م

مجلس الوزراء يوافق على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:29 م

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكبى جرائم التحرش الجنسى والتنمر

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:25 م

مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ: حريصون على تطبيق المبادرة الأممية "الإنذار المبكر للجميع"

الأربعاء، 03 مايو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة