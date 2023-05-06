الفراخ بـ 70 جنيها والبط 75.. تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ72 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ 75.

ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 75 جنيها وكيلو البط البلدى 70 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 70 إلى 73 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ95 جنيها، وجوز السمان بـ65 جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها، البانية 180 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 6 جنيها فى تعاملات اليوم، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات، والبصل، 10 إلى 11 جنيها والكوسة 10 جنيهات إلى 11 جنيها، والجزر بدون عروش 7 إلى 8 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 35 إلى 40 جنيها، والموز من 10 إلى 11 جنيها، البرتقال من 7 إلى 8 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 8 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 6 إلى 7 جنيهات والرومى الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 6 إلى 7 جنيهات.



الخضروات-بسوق-العشرين



الدواجن-بسوق-العشرين-بمدينة-السادات



الفواكه-بسوق-العشرين