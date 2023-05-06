اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الطائفة الإنجيلية تهنئ الملك تشارلز والملكة كاميلا على قيادة المملكة المتحدة

السبت، 06 مايو 2023 09:30 م
الطائفة الإنجيلية تهنئ الملك تشارلز والملكة كاميلا على قيادة المملكة المتحدة الملك تشارلز الثالث
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكًا رسميًّا للمملكة المتحدة، وزوجته الملكة كاميلا، والذي أقيمت اليوم مراسم التتويج بكنيسة دير ويستمنستر في لندن، بحضور أفراد العائلة المالكة البريطانية وعدد من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم.
 
 وذكرت الطائفة الإنجيلية فى بيانها "كل الأحمدى منيات القلبية بالتوفيق لجلالة الملك تشارلز والملكة كاميلا في قيادة المملكة المتحدة، والقدرة على بناء السلام ودعم الاستقرار العالمي، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم".
 
 وفى سياق متصل، تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.
 
ونثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الملك تشارلز

لندن



الموضوعات المتعلقة

العاهل الأردنى وقرينته يحضران مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ببريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 07:49 م

رئيس النمسا: الصداقة مع بريطانيا سوف تزدهر فى عهد الملك تشارلز الثالث

السبت، 06 مايو 2023 08:00 م

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 08:04 م

رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية بريطانيا على هامش مراسم تتويج الملك تشارلز

السبت، 06 مايو 2023 08:09 م

الرئيس الفرنسى يهنئ الملك تشارلز والملكة كاميلا بتتويجهما

السبت، 06 مايو 2023 08:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة