السيطرة على حريقين إحداهما بقرية الفردان والآخر بمخزن عطارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعامل الفوري والاستجابة السريعة مع أي طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا، وبالفعل تم السيطرة على حريقين إحداهما بقرية الفردان والآخر بمخزن عطارة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا، يفيد بنشوب حريق محدود بهيش بأرض زراعية بنطاق قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإبلاغ رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية ورئيس قرية الفردان وإدارة الحماية المدنية والتي توجهت لمكان الحريق محل البلاغ، وقامت إدارة الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بالسيطرة على الحريق وإخماده تمامًا دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وفي السياق ذاته، تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا آخر يفيد بنشوب حريق بإحدى مخازن العطارة وذلك بالمحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

وعلى الفور قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإبلاغ رئيس حي أول وإدارة الحماية المدنية، التي قامت بالدفع بثلاث سيارات إطفاء والإسعاف للسيطرة عليه ومنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لحي أول، وتم السيطرة على الحريق وإخماده تمامًا دون وقوع أي إصابات.