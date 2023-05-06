الداخلية التونسية تعلن عن إجراءات خاصة لتأمين لقاء "الأفريقى والترجى" غدا

إيمان حنا

اتخذت وزارة الداخلية التونسية جملة من القرارات، لتأمين مباراة الجولة السادسة لمجموعة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستنطلق غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي وشملت الاجراءات حظر مرور السيارات بالطريق الوطنية رقم 1 في جزئه الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة الواحدة ظهر الغد وحتى انتهاء المبارات ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

و يكون فتح أبواب الملعب فى تمام الساعة الثانية ظهرا ، وتسهيلا لعملية التوجيه يتعين على حاملي التذاكر إظهارها عند جميع البوابات .

والتأكيد على كافة الجماهير الرياضية بترك سياراتهم داخل ساحات الانتظار المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة إحترام قانون الطرقات بما في ذلك الابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.