البريطانيون ينفقون 200 مليون إسترليني على الطعام والشراب فى عطلة التتويج

كتبت : شيماء عبد المنعم

يستعد البريطانون لإقامة حفلات الشوارع والاحتفالات العائلية خلال عطلة البنوك والاحتفالات بالتتويج الملكى، ويتوقع أن يتم إنفاق حوالي 200 مليون جنيه إسترليني على الطعام والشراب في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لموقع الديلي ميل نقلا عن مركز أبحاث البيع بالتجزئة.



تكلفة عطلة التتويج

وقالت سلسلة متاجر ليدل Lidl إنها باعت ما يكفي من الرايات والأعلام لتغطية مسافة الطريق التي سيصطف على جانبيها المحتفلون بموكب التتويج، 75 مرة.

كما أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات المستخدمة في الحفلات والمناسبات البريطانية التقليدية التي تحمل الطابع الملكي.

وبشكل عام، يتوقع مركز أبحاث البيع بالتجزئة أن يضيف المستهلكون أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وعلي جانب اخر أكد تقرير جديد أن حفل تتويج الملك تشارلز هو الأول من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاماً سوف يُكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار، وحسب ما نشر موقع cnn الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن يُنعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن، كما تم إعلان يوم الاثنين يوماً للعطلة الرسمية في المملكة المتحدة احتفاءً بالمناسبة ومن أجل تمكين الناس من المشاركة في الاحتفالية ومتابعتها، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام.

الملك تشارلز

وسيبدأ التتويج، الذي سيديره رئيس أساقفة كانتربري اليوم السبت وسيستمر ثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة، وتبلغ الاحتفالات ذروتها في العطلة العامة يوم الاثنين الثامن من مايو.