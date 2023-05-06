افتتاح معمل تركيبات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى بوحدة السلامية فى الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم معمل تركيبات الأسنان المتحركة و عيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية التابعة لإدارة أجا الصحية.

رافقه خلال الافتتاح، الدكتور محمد مسعد مدير الإداره العامة لطب الأسنان، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة سعيد مدير إدارة أجا، والدكتور أحمد القليل رئيس قسم الأسنان بإدارة أجا الصحية.

ولفت مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه بالمشاركه المجتمعية والجهود الذاتية، من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى بتعداد سكان حوالي 80 ألف نسمة.

وتفقد وكيل الوزارة غرفه الاستقبال والصيدلية وغرفة التعقيم وعيادة الأسنان بالوحدة، مشدداً على الالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

واستكمل مكين جولتة بزيارة مستشفى أجا المركزى، حيث اطلع على ما تم انجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال، لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي، كما تفقد اعمال تطوير كبسوله العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

وفى نهاية الجولة استمع وكيل الوزارة إلى المترددين، ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية، والعمل على حلها مثمناً جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الاداره المركزيه لطب الاسنان، وفي اطار تنفيذ خطة الوزارة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.