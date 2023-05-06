استمرار حملات مسئولى السرفيس والمواقف بالقاهرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رؤساء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور فى تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تقوم مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفة التعريفة وحلها على الفور .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة ليسهل للمواطنين التعرف عليها .