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إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بأبو النمرس والعياط

السبت، 06 مايو 2023 01:24 م
إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بأبو النمرس والعياط حادث مروري- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص فى حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد انقلاب تروسيكل بمنطقة شبرامنت، فى أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا أصيب في حادث انقلاب تروسيكل، وتم نقله إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج.

كما أصيب شخص فى حادث انقلاب دراجة بخارية، بالطريق الإقليمي في العياط، وتم نقله إلى مستشفى العياط لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


انقلاب دراجة بخارية

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