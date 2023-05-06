إزالة 65 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و197 متر مبان بالشرقية

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 40 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و197 متر مباني و25 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 45 فدانا و21 قيراطا و14 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.