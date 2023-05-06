إزالة 180 حالة تعد بمراكز مدن وأحياء الدقهلية.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، وأشار "مختار" إلى أن الموجة المشار إليها يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تستمر المرحلة الأولى منها حتى 19 مايو الحالى، وهناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم تنفيذ 20 قرار إزالة منهم تعدى بالبناء بمساحة 12 مترا مربعا و 19 تعديا بالزراعة بمساحة 7 أسهم و 8 قراريط و 4 أفدنة بمراكز المنزلة ومنية النصر وبني عبيد ولاية الموارد المائية والري، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة 180 قرار إزالة بمراكز ومدن المحافظة منذ بدء أعمال تنفيذ الحملات بالمرحلة الأولى من الموجه المشار إليها، منهم 80 قرار إزالة تعدي بالبناء على مساحة 2493 مترا مربعا و97 قرار إزالة تعدى بالزراعة على مساحة 12 سهما و 18 قيراط و 22 فدان بالإضافة إلى قرار إزالة تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية بمركز المطرية بمساحة 300 متر مربع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ، من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.