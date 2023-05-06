إخماد حريق اشتعل أعلى سطح عقار فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار في الجيزة، قبل امتداد النيران لطوابق العقار، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في شارع البحر الأعظم، دائرة قسم الجيزة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أعلى سطح العقار، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة حريق اشتعل بكمية من الهيش، بقرية الأخصاص في الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.