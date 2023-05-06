إجراءات رادعة لمواجهة عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، انتظام العمل بجميع مواقف السيارات بالمراكز والمدن المختلفة بالتزامن مع قرار وزارة البترول برفع سعر السولار بواقع جنيه للتر، مشددا على الالتزام بالتعريفة الجديدة للاجرة واتخاذ إجراءات رادعة على الفور حيال أى مخالفة سواء بزيادة التعريفة أو بمخالفة خطوط السير.

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور وهدان السيد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث وأعضاء الغرفة المركزية.

وتتم على مدار الساعة متابعة جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وكذا الإلتزام بالاعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وكذا على السيارات وإلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050 .