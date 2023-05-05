160 ألف طالب برابعة وخامسة ابتدائى يبدأون امتحانات الترم الثانى ببنى سويف غدا

جدد المحافظ تأكيداته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

من جهته، أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات غدا السبت" 6 مايو " حيث يؤدي أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالصفين الرابع والخامس "بالتناوب" مع طلاب السادس الابتدائي، والذين يزيد عددهم عن 72 ألف طالب موزعين على 678 مدرسة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل، فيما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادى "الأربعاء المقبل" في 452 مدرسة بإجمالي 138 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

على أن تبدأ امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية يوم السبت "13 مايو" بالصف الأول الثانوي بإجمالي 16588 طالباً وطالبة (نظامي /خدمات)، في حين تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي، وعددهم 15772 طالباً وطالبة (نظامي/خدمات) في اليوم التالي "14 مايو" في 89 مدرسة، على أن تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية والتي سيتم عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، ويصل عددهم إلى 60 ألف طالب وطالبة موزعين على 312 لجنة، وذلك بالإضافة إلى متابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن تنطلق (12 يوينو المقبل للثانوي العام ، و27 مايو الجاري للدبلومات)، حيث يتم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال المعلمين وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من فرش وثلاجات ومراوح وصيانة دورات المياه

وأشار وكيل الوزارة، إلى تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز غرفة تصلح لاستخدامها "لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى"، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية، لافتا إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديري عموم الديوان والإدارات التعليمية وشئون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشئون القانونية والتوجيه المالي ووكلاء الإدارات ومديري المراحل، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وخلال تلك الاجتماعات، أكد وكيل الوزارة على الالتزام بحزمة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، تضمنت: وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول وألا يتواجد بها مصدر مياه، مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.