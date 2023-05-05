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استقبل ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم/الجمعة/، نجيب ميقاتى رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وذلك فى مقر إقامتة بمدينة لندن فى المملكة المتحدة.