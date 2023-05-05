وكيل تعليم الغربية يطمئن على تأمين المدارس وترشيد الطاقة بإدارة شرق طنطا

الغربية عادل ضرة

أجرى مساء اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس بالإدارة التعليمية بشرق طنطا، رافقة خلال الجولة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإدارة العلاقات العامة.

شملت جولة المرور الليلي مدارس السادات الثانوية، الجلاء الثانوية، عبدالله بن الزبير الابتدائية، طنطا النسيجية العسكرية، الجيل المسلم بنون، التربية الفكرية بالجلاء، الأمل للصم وضعاف السمع بالجلاء، المدرسة اليابانية، محمد نجيب الرسمية للغات، الصناعات بنات بالجلاء، ومدرسة المتفوقين بطنطا.

وخلال المرور بالمدارس، اطمأنّ وكيل الوزارة إلى تواجد النوباتجية الليلية في أماكنها، والتزامها بالتواجد الليلي لتأمين المدارس، والحرص على ترشيد الطاقة الكهربائية عدا غرف السيرفرات والكاميرات وتأمين المدارس والحراسة، مقدماً الشكر لمديري المدارس على الاهتمام بالنظافة، وظهور مدارسهم بمظهر لائق، ولعمال النوباتجية الليلية على الانضباط والالتزام طوال فترة الليل لتأمين المدارس.

بالتأكيد على ترشيد الطاقة الكهربائية بالمدارس بما لا يخل بأعمال الحراسات الليلية، وغرف السيرفرات والكاميرات وتأمين المدارس، والتأكد من تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثانى والتي ستبدأ غداً السبت.