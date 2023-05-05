وأكد الصفدي -طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- تضامن الأردن مع رواندا في مواجهة هذا الظرف الصعب واستعداده، وبتوجيه من الملك عبدالله الثاني، تقديم أي مساعدة ممكنة لمواجهة تبعات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة، والتي أودت بحياة 130 شخصاً، ودمرت أكثر من 5 آلاف منزل، وألحقت أضراراً بأكثر من ألفي منزل آخر.