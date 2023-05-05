واستمرت جلسة استماع الوزير لقرابة ثلاث ساعات فيما استمر الوفد مجتمعًا مع قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا في القاعة التي جرى فيها التحقيق، وخضع الخليل للتحقيق معه كشاهد بصفته مديرًا سابقًا للعمليات بمصرف لبنان المركزي قبل توليه الوزارة في العاشر من شهر سبتمبر عام 2021.



وتعد جلسة الاستماع لوزير المالية هي آخر جلسات الوفد القضائي الأوروبي الذي يضم قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج في ثالث زياراته إلى لبنان خلال العام الجاري لعقد جلسات استماع لشهود في القضايا المنظورة بدول بالاتحاد الأوروبى.



وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد مثل للتحقيق أمام الوفد القضائي الأوروبي في جلستي تحقيق يومي 16 و17 مارس الماضي في الزيارة الثانية للوفد القضائي الذي استمع في زيارته الأولى في شهر يناير الماضي إلى شهادة 11 مصرفيًا لبنانيًا.