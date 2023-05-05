وزير الصحة ينعي طبيب سمنود المركزي وممرضة بمستشفى المقطم

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيه محمد استشارى الأطفال بمستشفى سمنود المركزى بمحافظة الغربية.

كما نعى وزير الصحة والسكان، السيدة كريمة السعدنى مشرفة قسم العظام مستشفى المقطم للتأمين الصحي، فى محافظة القاهرة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور نبيه محمد، قد تعرض لأزمة قلبية أثناء أداء عمله فى المستشفى، وسط محاولات عديدة لإنعاش القلب، والتى لم تنجح فى إنقاذ حياته ليلقى ربه عن عمر يناهز الـ60 عاما، فيما توفيت السيدة كريمة السعدنى مشرفة قسم جراحة العظام بمستشفى المقطم، عن عمر 50 عاما، نتيجة توقف مفاجئ فى عضلة القلب، أثناء عملها.