اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 11:47 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية السعودى ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى السودان

الجمعة، 05 مايو 2023 10:40 م
وزير الخارجية السعودى ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى السودان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفى، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، مستجدات الأوضاع فى جمهورية السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
 
واستعرض الوزيران - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتى تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.
 
كما تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

السعودية

أمريكا

بلينكين

السودان

الخرطوم



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